Son Dakika Haberleri: Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

41 dakika önce

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 ecstasy hap ve 6,35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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