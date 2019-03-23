Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu
41 dakika önce
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Bartın
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 ecstasy hap ve 6,35 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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