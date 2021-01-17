Bartın'dan kar manzaraları - Son Dakika

Bartın'dan kar manzaraları
17.01.2021 12:54
Bartın'dan kar manzaraları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı Bartın'da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.
Bartın'dan kar manzaraları
BARTIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı Bartın'da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Bartın Kastamonu sahil yolunda oluşan manzaralar drone ile havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu sahil yolunun çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürdü.
Karadeniz sahil yolunun Bartın Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra- Kurucaşile yolunda oluşan kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.
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