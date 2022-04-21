Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika
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Bartın'dan kısa kısa

21.04.2022 11:25
Bartın'dan kısa kısa

???????Bartın'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

???????Bartın'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında, bağımlılığın sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı ve toplumun tamamını büyük etki altına alan ciddi bir problem olduğunu söyledi.

Çocukları bağımlılıklardan korumak için herkese görev düştüğünü vurgulayan Güner, "Toplumda bir farkındalık oluşturabilirsek, sorunun çözümüne de büyük kolaylık sağlamış oluruz. Burada bulunan her alandan konuya hakim olan temsilcilerimizle ekip çalışması yaparak, bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeler yapacağız. 'Ben Olsaydım' teması altında ele alınan çalıştayın, toplumu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve konuya ilişkin sorunların tespit edilmesi için faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Batı Grup Komutanı Yarbay Safa Söylem, İl Özel İdare Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çalıştay üyeleri katıldı.

Bartın'da meslek tanıtım günleri devam ediyor

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'nde Meslek Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Solak, gazetecilere, etkinlikle yanlış meslek seçiminin bireye ve topluma olumsuz etkilerini önlenmeyi amaçladıklarını söyledi.

İŞKUR faaliyetlerinin gençler ve aileleri tarafından bilinirliğinin artırılmasnı da amaçladıklarını dile getiren Solak, "Meslek danışmanlığı hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşması, mesleğin gelecekteki yeri, iş bulma olanakları, artıları eksileri tüm yönleriyle ele alınması konusunda eğitimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Programda Bartın Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Kaptan orman mühendisliği, araştırma görevlisi Vahap Neccaroğlu makine mühendisliği, doktor Samet Karakoç tıp, doktor Sinem Avcı Karcıoğlu ise diş hekimliği alanlarında öğrencilere mesleği ve mesleğin gereklilikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Programda öğrencilerin sorunları da cevaplandırıldı.

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Sinan Güner, Türkiye, Bartın, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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