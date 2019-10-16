Son Dakika Haberleri: Bartın okulunu okudu, baba mesleğini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Bartın okulunu okudu, baba mesleğini sürdürüyor

Bartın okulunu okudu, baba mesleğini sürdürüyor

54 dakika önce

Bartın'da, su ürünleri meslek yüksekokulu mezunu Murat Can (45) babasının kurduğu alabalık tesisinin başına geçti.

Bartın'da, su ürünleri meslek yüksekokulu mezunu Murat Can (45) babasının kurduğu alabalık tesisinin başına geçti. Murat Can (45) tesisin restoranında yerli ve yabancı turistlere yılda 35 bin balık pişirdiğini belirterek, Okuduğum mesleği ve ailenin kurduğu işletmeyi devam ettirdiğimi için çok mutluyum dedi.

1994 yılında Ulus Kumluca Beldesi'ne bağlı Bağdatlı köyünde yaşayan emekli orman muhafaza memuru Ramazan Can (65), köyde oturan kardeşi Selami Can ile birlikte ortak olarak alabalık çiftliği kurdu. 2 dönüm alanda 11 balık havuzu bulunan alabalık çiftliğinde zamanla restoran da kuruldu. Ramazan ve Selami Can kardeşlerin yanında çırak olarak çalışan Murat Can, 1997 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Murat Can, 10 yıl önce babası ve amcasından işleri devraldı. Hafta sonu Kumluca Beldesi'nin sınırları içerisinde yer alan Gezen ve Ardıç yaylarına gelen turistlerin uğrak yeri olan alabalık çiftliğinde 6 personel görev yapıyor. Kumluca Aksu Çayı Şelalesi'nden alınan su ile havuzları dolduran 3 çocuk babası Murat Can, yılda 35 bin alabalığı restoranda pişiriyor.

Alabalık tesisinin 25 yıl önce amcası Ramazan Can ve babası tarafından kurulduğunu söyleyen Murat Can, 'Balıklarımızı biz 15-20 gram iken alıyoruz, burada doğal şartlarda büyütüyoruz. ve yıllık 30-35 bin balık pişirip, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Gezen yaylasına gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Biz işimizi severek yapıyoruz. 25 yıldır alnımızın akıyla işimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Okuduğum mesleği ve ailenin kurduğu işletmeyi devam ettirdiğim için çok mutluyum dedi.

Bartın okulunu okudu, baba mesleğini sürdürüyor

Murat Can, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu
Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın okulunu okudu, baba mesleğini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]