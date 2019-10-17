Bartın Üniversitesi'nde Fitness Salonu açıldı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde yer alan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Fitness Salonu açıldı.



Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Fitness Salonunda zayıflama ile vücut geliştirmeye yönelik sağlıklı ve zinde kalmak adına birçok spor aleti yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin ve personelin yararlanabileceği Fitness Salonunda aralarında öğretim elemanlarının da bulunduğu 12 profesyonel antrenör eşliğinde uygun kondisyon çalışmaları yapılabilecek.



Kardiyo ekipmanları ve çalışma istasyonlarının olduğu 36 spor aleti ile serbest ağırlıklarla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Fitness Salonu haftanın 6 günü belirlenen seanslar dahilinde açık kalacak.



Hizmete giren Fitness Salonunun hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Sporcularımızla birlikte Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin yararlanabileceği nezih bir ortamı daha üniversitemize kazandırdık. Fitness Salonumuzdan yararlanmak isteyen herkes öğretim elemanlarımızdan ve deneyimli öğrencilerimizden profesyonel destek alarak sporlarını yapabilecekler. En üst kalitede spor aletlerinin yer aldığı salonda, katılımcılar sağlıklı, dinç ve donanımlı bireyler olarak spor eğitimlerine katkı sunabileceklerdir. Bu noktada sağladıkları katkılardan dolayı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak ile Dr. Öğr. Üyesi Ender Eyuboğlu'na ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN