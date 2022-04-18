Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun'dan Zonguldak BEÜ Rektörü Özölçer'e ziyaret - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Uzun yeni görevleri dolayısıyla Özölçer'e tebriklerini iletti. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, bölgesel kalkınma odaklı ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Üniversitelerin çalışmalarıyla bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunun altını çizen Uzun, "Ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunma yolunda yapılabilecek iş birlikteliklerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan iki üniversitemiz önemli çalışmalar yapmaktadır. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de iş birliği ve güç birliği yaparak değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hocamıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Rektör Özölçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzun'a yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.