Bartın Valisi Arslan, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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Bartın Valisi Arslan, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

15.06.2022 10:02
Bartın Valisi Arslan, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Velioğlu, Valiler Kararnamesi sonrası Bartın'daki görevine başlayan Arslan'a, kabullerinden dolayı teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görevine 18 Mayıs itibarıyla başlayan Arslan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Velioğlu, ziyaretin anısına, AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

Vali Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Velioğlu'na ve ajans çalışanlarına başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yücel Velioğlu, Sakarya, Bartın, Güncel, Son Dakika

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