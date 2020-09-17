Bartın Valisi Güner'den balıkçı barınağında inceleme - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Güner burada yaptığı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılıktan yana olduklarını belirtti.

Denizlerdeki ürünlerin bereket olarak kasalara, oradan tezgahlara ve sofralara gelmesini istediklerini ifade eden Güner, "Bunun için ilmin ışığında avcılığı yapmamız lazım. Bu bağlamda balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca Tarlaağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça tarafından Vali Sinan Güner'e kooperatif çalışmaları ve balıkçı barınağı ile ilgili bilgiler verildi.

Kooperatif tarafından kiralanan barınakta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış 17 adet balıkçı gemisinin bulunduğunu belirten Uca, "Ayrıca küçük özel tekneler ve balık yoğunluğuna bağlı olarak diğer illerden avcılık için gelen büyük gırgır ve trol tekneleri de barınaktan yararlanmakta" dedi.

İncelemesinde Vali Sinan Güner'e İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Amasra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selami Tüyük de eşlik etti.