Son Dakika Haberleri: Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi
Son Dakika Güncel Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi - Son Dakika

Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi

6 saat önce

Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi, System.String[]

Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz, yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehidi havalimanında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, kaymakamlar ve protokol üyeleri karşıladı. Duaların okunduğu törende şehidin annesi Ayşe ve babası Ayhan Yılmaz gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Bartın'a götürülen şehidin cenazesi, yarın Büyükkızılkum köyünde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(İHA)

Zonguldak, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
Nevşehir'e şehit ateşi düştü 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]