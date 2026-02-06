Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti

06.02.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 6 Şubat depreminin yıldönümünde yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti, etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik etiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 6 Şubat depreminin yıldönümünde yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti, etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik etiğini belirtti.

Barzani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler ve mağdurlarla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

IKBY Başkanı mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini, etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremin üçüncü yıldönümünde, mağdurlarla ve bu trajik felaketten etkilenen herkesle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." diyen Barzani, mesajını şöyle sürdürü:

"Bu vesileyle, tarihi bağlarımızı güçlendirme ve halklarımız için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmek istiyorum."

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Recep Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti - Son Dakika

Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:34:21. #7.11#
SON DAKİKA: Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.