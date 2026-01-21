Barzani, Papa ile Barış Temalı Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Barzani, Papa ile Barış Temalı Görüşme Gerçekleştirdi

21.01.2026 16:39
Mesud Barzani, Vatikan'da Papa XIV. Leo ile barış ve istikrar vurgusu yaptı.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'nin Vatikan'da Papa XIV. Leo ile görüşmesinde dünyada barış ve istikrarın hakim olması vurgusu yapıldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, KDP lideri Barzani bugün Vatikan'da Papa XIV. Leo ile görüştü.

Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo'nun Barzani'yi sıcak bir şekilde karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Taraflar görüşmeyi, "bölge ve dünyaya ilişkin önemli konularda fikir alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak" değerlendirdi.

Her iki taraf da dünyada barış ve istikrarın hakim olması, halkların acı ve sıkıntılarının sona ermesi temennisinde bulundu.

Barzani'nin Vatikan ziyaretinde kendisine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY) Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, IKBY'nin İtalya Temsilcisi Rezan Heme Salih ve Irak'ın Vatikan Büyükelçisi Rahman Ferhan el-Amiri eşlik etti.

Mesud Barzani daha önce 2014'e de Vatikan'ı ziyaret ederek üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

