Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider - Son Dakika

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. Dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak" ifadelerinin yer aldığı bir video mesaj yayınladı.

ŞEHİT KIZINDAN TEPKİ

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı gazeteci Gülay Demir, Twitter üzerinden Demirtaş'a tepki gösterdi. Şehit kızı Gülay Demir, Demirtaş'ın bu paylaşımına "Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider" diyerek yanıt verdi.

"SON BİR KEZ GÖRMEYİ NASİP ET"

Demir, şunları söyledi: "Babamın şehadet haberini aldığımda 'Allah'ım tek parça olarak son bir kez görmeyi nasip et' diye 'Umut' etmiştim. Sonrasında 'Allah'ım keşke yaralı olsaydı da, ömür boyu yaralarını sarsaydım' diye 'umut' etmiştim. Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu 'umudun' yitip gider…"

İşte Gülay Demir'in o paylaşımı;