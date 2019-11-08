Son Dakika Haberleri: Başak Koleji 2.Geleneksel Atatürk Yürüyüşü yapıldı
Son Dakika Güncel Başak Koleji 2.Geleneksel Atatürk Yürüyüşü yapıldı

Başak Koleji 2.Geleneksel Atatürk Yürüyüşü yapıldı

7 saat önce

Başak Koleji, Atatürk Haftası faaliyetleri kapsamında öğrencilere doğa bilinci kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 4.

Başak Koleji 2.Geleneksel Atatürk Yürüyüşü yapıldı, System.String[]

Başak Koleji, Atatürk Haftası faaliyetleri kapsamında öğrencilere doğa bilinci kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 4. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Botanik, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Zooloji, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinin rehberliğinde" Doğa ve Çevre Anlayışı ile Atatürk" konulu 2. geleneksel yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi. Sultanhisar Ovacık Yaylasında yapılan yürüyüşte öğrenciler doğa ile iç içe keyifli bir gün geçirdi.


Öğrenciler, deniz seviyesinden 1500 metre yüksekte olan Ovacık Yaylası'nda güzel bir gün geçirmenin yanı sıra, kestanenin hikayesini öğrenip, dikenlerinden ayırarak kestane topladı. Aydın'ın eşsiz doğal güzelliklerini keşfetti.


Başak Koleji öğretmen ve yöneticilerinin yanı sıra, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Karagöz, araştırma görevlisi Mustapha Touray ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı katılımcıları da yürüyüşe katılarak bilgi paylaşımında bulundu. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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