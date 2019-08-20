Başakşehir, 2 transferi birden duyurdu
25 dakika önce
Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Medipol Başakşehir
Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok
ve Mahmut Tekdemir
ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
İsimleri uzun bir süredir başka kulüplerle anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Medipol Başakşehir'de kaldı.
Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:59
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