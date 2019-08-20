Son Dakika Haberleri: Başakşehir, 2 transferi birden duyurdu
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Başakşehir, 2 transferi birden duyurdu

25 dakika önce

Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Başakşehir, 2 transferi birden duyurdu, System.String[]
Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

İsimleri uzun bir süredir başka kulüplerle anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Medipol Başakşehir'de kaldı.

Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:59 
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