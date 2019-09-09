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Başakşehir 5 eksikle çalıştı

56 dakika önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Başakşehir 5 eksikle çalıştı, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken az süre alan ve oynamayan futbolcular dinamik ısınmayla idmana başladı.


Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Milli takımlarda bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay idmana katılmadı.


Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.


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Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:10 
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