Başakşehir, Avrupa Ligi'nde tur peşinde! Sporting'in iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Avrupa Ligi'nde tur peşinde! Sporting'in iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Başakşehir, Avrupa Ligi'nde tur peşinde! Sporting'in iddaa oranı...

29 dakika önce

Bu bir ilandırBAŞAKŞEHİR - SPORTINGAvrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'deki maçta 51. dakikada 3-0 geriye düştü ama Edin Visca'nın penaltı golüyle tur umutlarını rövanşa taşımayı başardı.

Başakşehir, Avrupa Ligi'nde tur peşinde! Sporting'in iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


BAŞAKŞEHİR - SPORTING


Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'deki maçta 51. dakikada 3-0 geriye düştü ama Edin Visca'nın penaltı golüyle tur umutlarını rövanşa taşımayı başardı.


3-1'lik mağlubiyetin rövanşında temsilcimize burada, Sporting karşısında 2-0'lık galibiyet turu getirecek. 3 farklı galibiyetlerde de temsilcimiz turlayacak, 3-1'de ise maç uzayacak. Bu sonuçlar haricinde 4-2 ve üzeri 2 farklı galibiyetler bile maalesef Portekiz temsilcisine yarıyor.


Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli cezalı, Mehmet Topal'ın maça yetişmesi beklenmiyor. Crivelli ligde de cezalıydı, TD Okan Buruk orta alanı kalabalık tuttu. Bu sefer gol lazım, Robinho ilk 11'de olabilir.


Sporting'de ise sakatlıkları devam eden as kaleci Renan Riberio ve tecrübeli savunmacı Jeremy Mathieu, İstanbul'a getirilmedi.


Geçtiğimiz hafta sonu ligde, Boavista engelini, Gonzalo Plata ve Andraz Sporar ile geçmesini bildiler.


Başakşehir'in son 5 resmi maçının 4'ünde karşılıklı gol izledik.


Sporting'in kendi liginde oynadığı son 6 maçın 5'inde 2.5 gol barajı aşılmadı.


Süper Lig'de Rize deplasmanında 90+1'de Skrtel'in golüyle galip gelen Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde bu maça moralli çıkacak. İlk maçta ofansif bir 11 tercih eden Okan Buruk, burada da galibiyet gerektiği için yine benzer bir 11'le sahada olacaktır. Sporting ise hücuma çıkışlardaki hızıyla dikkat çekiyor.


Temsilcimizin gole ihtiyacı olması ve açık futbol zorunluluğu iki tarafı da gole yakın tutacak.


Gerrard'ın ayağı kayıyor ve Dembe Ba bu hatayı affetmiyor! Hatırlayalım...


Edin Visca, Başakşehir, Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:47 
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