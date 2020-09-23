Başakşehir Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek

Başakşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı EBA TV sistemine erişim sorunu yaşayan öğrencilere bilgi evlerinin kapılarını açtı.

Başakşehir Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı EBA TV sistemine erişim sorunu yaşayan öğrencilere bilgi evlerinin kapılarını açtı. Öğrenciler sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak bilgi evlerinde derslerini takip edebiliyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yüz yüze yerine online eğitim alıyor. Derslerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı EBA TV sisteminden takip eden öğrencilerden bazıları internet erişiminde sorun yaşıyor. Online olarak derslerini izlemekte internet erişim sorunu nedeniyle güçlük yaşayan öğrenciler için Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri'nin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bilgisayar hizmeti verdiği duyuruldu.

EBA DERSLERİ BAŞAKŞEHİR BİLGİ EVLERİ'NDE

Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

"Başakşehir Belediyesi, ilçedeki 9 bilgi evinde EBA destek merkezi adıyla hizmet veriyor. Güvercintepe Bilgi Evi de o merkezlerden biri. İnternet erişiminde zorluk yaşayan ya da bilgisayarı olmayan öğrenciler, buraya gelerek ev rahatlığında ve sessiz ortamda ders dinleyerek, aldıkları eğitimi daha verimli hale getiriyor. Her bilgisayar arasına mesafe konularak sosyal mesafe kuralına uyulan bilgi evi girişinde dezenfeksiyon ünitesi de bulunuyor. Öğrencilerin maskeli olup olmadığı da girişte kontrol ediliyor. Maskeleri yoksa temin ediliyor."

VELİ VE ÖĞRENCİLER HİZMETTEN MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Güvercintepe Bilgi Evi'ne gelen öğrenciler, EBA destek merkezindeki bilgisayarlardan derslerini takip edebiliyor. Bazı veliler de öğrencilere eşlik ediyor. Öğrencilerden Ecrin Şahbudak'ın annesi Güneş Şahbudak, evde internet imkanları olmadığını, Başakşehir Belediyesi'nin bu hizmetini duyunca çok sevindiklerini belirterek, "Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na bu hizmetinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Enes Said Kutlutaş'ın annesi Tahide Kutlutaş ise çocuğunun eğitimden geri kalacağı için kaygı duyduğunu ancak Başakşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu bu hizmeti duyunca çok memnun kaldıklarını söyledi.


milli eğitim bakanlığı, Başakşehir Belediyesi, Eğitim Bilişim Ağı, İnternet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek - Son Dakika

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