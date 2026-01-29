Başakşehir Çaykur Rizespor\'a Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.