Başakşehir'de 5 ton balık pişirilip vatandaşa ikram edildi

- Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Balık Festivali? Kayaşehir Kapalı Pazar Fuar ve Sergi Alanı'nda binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Bu sene 3'üncüsü düzenlenen festivalde? ustaların ızgaralarda özenle pişirdiği 5 ton balık festival alanına gelen binlerce vatandaşa ikram edildi.

Kayaşehir Kapalı Pazar Fuar ve Sergi Alanı'nda gerçekleşen Balık Festivali? balık ve helva tatlısı ikramlarının yanı sıra gösteriler ve halk oyunlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu balık standına geçerek elleriyle balık pişirdi? vatandaşlara ikram etti.

'BUGÜN HERKES BALIĞA DOYACAK'

Festivali düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, amaçlarının halkı balık yemeye teşvik etmek olduğunu söyledi. Başkan Kartoğlu 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri festival için, 'Çok kalabalık ve çok güzel bir ortam var. Horonlar çekiliyor, çocuklar eğleniyor, balıklar yeniliyor. Ama daha çok yensin diye de biz uğraşıyoruz. Çünkü balık sağlıktır, balık lezzettir. Bizim bunu teşvik etmemiz lazım. Bugün amacımız balıkların çok tüketilmesini teşvik etmek. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili muhteşem bir ülkemiz var. O yüzden bol bol balık yiyelim. Bol bol balık ikram edelim. Balığımız yetmese de takviye yapacağız. Bugün herkes balığa doyacak' şeklinde konuştu.

'HAFİF YAĞLAYARAK PİŞİRİLMELİ'

Festivalde vatandaşlara sunulan balıkları pişirenler de oldukça ilgi gördü. 25 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen ızgara başındaki Usta Cemil Uygun, uskumru severlere balık pişirmenin püf noktalarını anlattı. Uygun, 'Izgara da pişirirsek hafif şekilde yağlayıp tuzluyoruz ve ızgaraya atıyoruz. Yağda pişirdiğimiz zaman ise galete ununa batırıp yağda kızartıyoruz. Tadı zaten çok güzel. Herkese yemesini tavsiye ediyorum' dedi. Ustalardan Salih Yıldırım ise uskumrunun ızgarada çok daha lezzetli pişeceğini belirtti. 'Yağını az koymak yeterli. Zaten kendi de yağlı bir balık. Galete unuyla, karabiberle, mısır unuyla pişirilebilir. Yağda yapılırsa üstüne tereyağı koyulursa daha güzel olur. Buğlaması da çok lezzetlidir' dedi.

VATANDAŞ IZGARA BALIKTAN MEMNUN KALDI

Yarım saat bekledikten sonra sıranın kendisine geldiğini belirten festival katılımcılarından Maya Türkmen, 'Her sene geliyoruz, balıklar çok lezzetli' dedi. Festivalden duydukları memnuniyeti dile getiren Lale Gönülkılıç ise 'Her sene elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz etkinlikler çok güzel,' dedi.