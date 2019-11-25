Başakşehir'de fidanlar öğretmenlere emanet

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda görev yapan 7 bin öğretmene isimlerine özel düzenlenmiş çam fidanı dağıttı. Ayrıca TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine 100 adet fidan dikildi.



Başakşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlere fidan hediye edildi. TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise yeni fidanlar toprakla buluşturuldu. Okul bahçesinde düzenlenen çam fidanı dikme törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Kaymakam Uğur Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, öğrencilerin de birer fidan olduklarını belirterek, "Bu fidanlar sembolik, burada asıl fidan sizlersiniz. Bu fidanlar büyüdükçe sizler büyümüş olacaksınız. Sizler okulunuzun ismiyle müsemma, her biriniz Aliya İzzetbegoviç gibi 'Bilge Kral' olacaksınız" dedi.



"Yeşil oranı en yüksek ilçeyiz"



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Başakşehir'in yeşil oranı en yüksek ilçe olduğunu dile getirerek, "Bu özelliğimiz bizim en büyük gururumuz. Fidan dikme faaliyetimizle de bu oranımızı, hep beraber biraz daha artırmış olacağız. Sizler bizim umudumuzsunuz. İnşallah sizler de, fidanlarla beraber yetişip vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkan güzel gençler olacaksınız" diye konuştu. İlçe protokolü daha sonra öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okul bahçesinde hazırlanan çam fidanlarını toprağa dikip can suyu verdi.



Hababam Sınıfı oyuncuları da fidan dikti



Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları Tuncay Akça (Bacaksız), Hayta İsmail (Ahmet Arıman), Dilaver (Dilaver Gür), Boncuk (Ergün Sözen) ve Fazıl (Ender Uzun) da fidan dikme töreninde Başakşehirli öğretmen ve öğrencilere eşlik etti. Usta oyuncular, Başakşehir Belediyesine ve Başkan Kartoğlu'na teşekkür etti. Fidan dikme programı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL