Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı - Son Dakika

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 4 İETT otobüsü, yolda mahsur kaldı.
İstanbul'da süren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Etkili olan kar nedeniyle İETT otobüsleri, Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda mahsur kaldı.
Yolun rampa bölümünde arka arkaya dizilen otobüsler, uzun süre kurtarılmayı bekledi.
Otobüslerin ilerleyememesi nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA
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