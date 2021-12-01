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Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı

01.12.2021 09:11
Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı

Başakşehir'de seyir halinde olan özel halk otobüsü yanarak küle döndü. Doğalgaz ile çalıştığı belirlenen halk otobüsü itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülebildi. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Hürriyet Bulvarı üzerinde saat 01.30'da seyir halinde olan özel halk otobüsünde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre belediye bünyesinde hizmet veren 34 JP 9880 plakalı özel halk otobüsünden bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Otobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden şoför otobüsü hemen durdurdu.

Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı

YANGIN 20 DAKİKA BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Polis ekipleri de otobüsün patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de korkutan görüntü! Özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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