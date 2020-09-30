BAŞAKŞEHİR'DE PARKTAKİ ÇOCUK 5 METREDEN BÖYLE DÜŞTÜ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de oyun parkındaki parkurda oynayan çocuklardan biri dengesini yitirince yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kol ve bacağında kırıklar olan çocuk tedavi altına alındı.

Bahçeşehir'deki Bahçeşehir Göleti'nde yer alan oyun parkındaki çocuklar oynarken, bir çocuk dengesini yitirdi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayda, çocuğun bir yere bakarken boşluğa düştüğü görüldü.Kol ve bacağında kırıklar olduğu belirlenen çocuk kısa sürede hastaneye kaldırıldı.