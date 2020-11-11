Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı - Son Dakika

Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı

11.11.2020 11:23
Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, 'Size Geldik' projesiyle ilçe genelindeki sitelerde etkinlikler düzenliyor.

Başakşehir Belediyesi, 'Size Geldik' projesiyle ilçe genelindeki sitelerde etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde BAKMER'in uzman diyetisyenleri kadınlara hizmet verirken, çocuklar ise maske, sosyal mesafe kurallarına uyarak boyama etkinlikleri ve hediyelerle eğleniyor.

Başakşehir Belediyesi, komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve Başakşehirlilerle bir araya gelmek için 'Size Geldik' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçe sınırı içerisindeki sitelerde hafta içi her gün 11.00 - 15.00 saatleri arasında etkinlikler düzenlenecek.

BAKMER'İN UZMANLARI HİZMET VERDİ

İlk etkinlik Kayaşehir 2. Bölge Oltu sitesinde gerçekleşti. Site bahçesinde düzenlenen etkinlikte koronavirüs tedbirleri de elden bırakılmadı. Alana girişte ateş ölçümü yapıldı. Maske ve sosyal mesafenin dikkat edildiği etkinlikte BAKMER'e bağlı uzman diyetisyenler ziyaretçileri ücretsiz hizmet verdi. Diyetisyenlerin yanı sıra ziyaretçilerin cilt ve saç analizleri de gerçekleştirildi. Öte yandan çocuklar için kurulan çadırda boyama etkinliği düzenlendi.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlik alanındaki geri dönüşüm çadırında bilgilendirilen vatandaşlara geri dönüşümden elde edilen; atık pil kutusu, şapka, saat, bez çanta, boyama kitabı, boy cetveli, pil kitabı ve bez çanta hediye edildi. Alana giren çocuklara Başakgiller çıkartmalı maskeler dağıtıldı. Etkinlikte Başakşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve şehrin anahtarı olarak tanımlanan Başakşehirli mobil uygulaması da site sakinlerine tanıtıldı.

"HİZMET AYAĞIMIZA GELDİ"

Etkinlik alanına girerken koronavirüs için alınan önlemlerden memnun kaldığını dile getiren Hatice Şahin, "Buraya iki çocuğumla beraber geldim. Bilgievlerine gidiyorum ama böyle bir hizmetin ayağımıza gelmesi çok güzel oldu. Pandemiden dolayı evde çok sıkılmıştı çocuklarım. Küçük oğlum da boyama yapmayı çok seviyor onun için de iyi oldu" dedi. Kayaşehir'de oturan Mihriban Pala ise Başakşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Size Geldik' projesinden memnun kaldığını dile getirdi.


Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı
Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı
Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı
Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 'Size Geldik' etkinlikleri başladı - Son Dakika


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