Başakşehir'e 9 yeni isim

Süper Lig'i geçen sezon şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona 9 yeni transferle başlarken, 20 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Transfer döneminde Başakşehir'e gelen ve ayrılan olan futbolcular şu şekilde:

GELENLER

Ravil Tagir (Altınordu FK 2.50 milyon Euro)Berkay Özcan (Hamburg 2.50 milyon Euro) Okechukwu Azubuike (Pyramids FC 1.50 milyon Euro) Rafael (Olimpik Lyon- Bedelsiz)Hasan Ali Kaldırım (Bedelsiz)Giuliano (Bedelsiz)Boli Bolingoli (Celtic -Kiralık)Nacer Chadli (Monaco)Deniz Türüç (Fenerbahçe-Kiralık)GİDENLER Gökhan İnler (Adana Demirspor -Bedelsiz)Ange Belibi (Boluspor-Kiralık)Milos Jojic (Partizan- Bedelsiz)Alican Özfesli (Boluspor- Kiralık)Mustafa Kutay Pekşen (Bayrampaşa- Kiralık)Mert Çelik (Neftçi Baku - Kiralık)Muharrem Öner (Esenler Erokspor-Kiralık)Muhammet Arslantaş (Boluspor-Kiralık)Muhammet Demir (Gzziantep FK-Kiralık) Abdulkadir Çelik (Somaspor-Kiralık)Yusuf Avcilar (52 Orduspor-Kiralık)Salim Farsak (FC Shkupi -Kiralık)Eljero Elia (FC Utrecht Bedelsiz)Joseph Attamah (Kayserispor-Bedelsiz)Furkan Soyalp (Gaziantep FK-Bedelsiz) Atabey Çiçek (KVC Westerlo-Kiralık)Aziz Behich (Kayserispor-Kiralık)Miguel Vieira (Beveren-Kiralık)Doganay Kiliç (Kahramanmaraşspor-Bedelsiz)Gael Clichy (Kulüpsüz)

Robinho (Kulüpsüz)