Başakşehir'e 9 yeni isim - Son Dakika

Başakşehir'e 9 yeni isim

Süper Lig'i geçen sezon şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona 9 yeni transferle başlarken, 20 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Başakşehir'e 9 yeni isim, System.String[]

Süper Lig'i geçen sezon şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona 9 yeni transferle başlarken, 20 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Transfer döneminde Başakşehir'e gelen ve ayrılan olan futbolcular şu şekilde:

GELENLER

Ravil Tagir (Altınordu FK 2.50 milyon Euro)Berkay Özcan (Hamburg 2.50 milyon Euro) Okechukwu Azubuike (Pyramids FC 1.50 milyon Euro) Rafael  (Olimpik Lyon- Bedelsiz)Hasan Ali Kaldırım (Bedelsiz)Giuliano (Bedelsiz)Boli Bolingoli (Celtic -Kiralık)Nacer Chadli (Monaco)Deniz Türüç (Fenerbahçe-Kiralık)GİDENLER Gökhan İnler (Adana Demirspor -Bedelsiz)Ange Belibi (Boluspor-Kiralık)Milos Jojic (Partizan- Bedelsiz)Alican Özfesli (Boluspor- Kiralık)Mustafa Kutay Pekşen (Bayrampaşa- Kiralık)Mert Çelik (Neftçi Baku - Kiralık)Muharrem Öner (Esenler Erokspor-Kiralık)Muhammet Arslantaş (Boluspor-Kiralık)Muhammet Demir (Gzziantep FK-Kiralık) Abdulkadir Çelik (Somaspor-Kiralık)Yusuf Avcilar (52 Orduspor-Kiralık)Salim Farsak (FC Shkupi -Kiralık)Eljero Elia (FC Utrecht Bedelsiz)Joseph Attamah (Kayserispor-Bedelsiz)Furkan Soyalp (Gaziantep FK-Bedelsiz)    Atabey Çiçek (KVC Westerlo-Kiralık)Aziz Behich (Kayserispor-Kiralık)Miguel Vieira (Beveren-Kiralık)Doganay Kiliç (Kahramanmaraşspor-Bedelsiz)Gael Clichy (Kulüpsüz)

Robinho (Kulüpsüz)


Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Şampiyon, Euro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir'e 9 yeni isim - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Diş beyazlatma tozunun bir turisti öldürdüğü ikisini komaya soktuğu iddia edilmişti! Asıl sebep kokain çıktı Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Son Dakika! Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan Kanada'ya Dışişleri'nden ilk tepki: Çifte standarttır Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı
G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı         
09:50
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı         
09:13
Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti         
08:35
Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı         
08:00
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var         
07:31
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti         
02:09
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu         
23:10
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz         
21:12
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 10:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'e 9 yeni isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei