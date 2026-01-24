Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 Yendi

Başakşehir, Kayserispor\'u 3-0 Yendi
24.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Djalovic hayal kırıklığı yaşarken, Şahin galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında RAMS Başakşehir FK deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ile RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Öncelikli olarak bugün elde ettikleri galibiyetten dolayı Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünmüştüm. Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçın ilk yarısında özellikle 30'uncu dakikaya kadar, penaltı pozisyonuna kadar belki daha iyi olan taraftık ama penaltı olduktan sonra rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz. Hiç bir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Yere düşmemek için çalışacağız. Eğer yere düşerseniz herkes üzerine basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten kurutulacağız. Şu an düşme potasının içindeyiz buradan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: HAK EDEN TARAF BİZDİK

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Oyuncularımız Kayseri deplasmanının ilk 20-30 dakikasının hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı zor olacağını biliyordu. Ona da iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan iyi bir Başakşehir vardı. Umarım hem fikirizdir. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:31:15. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.