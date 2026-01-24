Başakşehir Kayserispor'u 3-0 Yendi

(KAYSERİ) - RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Çekişmeli müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk ekip oldu. RAMS Başakşehir'in galibiyet golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (KK) ve 86. dakikada Nuno da Costa'dan geldi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir 29 puana yükseldi. Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.