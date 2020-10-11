Başakşehir Meclisi, 2021 bütçesini onayladı - Son Dakika

Başakşehir Meclisi, 2021 bütçesini onayladı

11.10.2020 00:57
Başakşehir Meclisi, 2021 bütçesini onayladı, System.String[]

Başakşehir Belediye Meclisi, 786 milyon lira olarak belirlenen 2021 tahmini bütçesini oy çokluğu ile onayladı.

Başakşehir Belediye Meclisi, 786 milyon lira olarak belirlenen 2021 tahmini bütçesini oy çokluğu ile onayladı.

Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası'nda Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclisin ana gündem maddesini 2021 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçesi oluşturdu. CHP'li meclis üyelerinin mali bütçe ve performans programına ilişkin eleştirilerini yanıtlayan Başkan Kartoğlu, " Güvenlik bütçesinin arttığına ilişkin sorular soruldu. Güvenlik görevlisi sayısı alan artışından kaynaklanmaktadır. Yeni tesislerin açılmasından dolayı onun hazırlıkları bunlar. Yemek fiyatlarına ilişkin eleştiriler de yapıldı. Bu dosyaların içerisinde personelin yemek giderlerinin yanı sıra birçok alandaki yemek hizmetlerine de yer verilmiştir. Yine, yardımların artması konusunda eleştirilerde bulunuldu. Sosyal belediyecilik budur. Sadece gıda yardımı olarak düşünmeyin. Evi yanmış bir vatandaşımızın beyaz eşyasından, kıyafet yardımına kadar hepsini kapsamaktadır" dedi.

"Tahmini bütçemiz 786 milyon"

Konuşmasına devam eden Başkan Kartoğlu, "2021 Mali Yılı Bütçesi'nde gelirlerimiz tahmini olarak belirleniyor. Bu sene ortalama tahmini bütçemiz hem gelir hem de gider olarak 786 milyon lira. Bunun içerisinde gider tarafında personel giderlerimiz bulunuyor. Yüzde 80'lik harcamalarımızı ise mal alım giderleri oluşturuyor. Bu aynı zamanda yatırım ve hizmet ayağı anlamına gelmektedir. Kalan kısım diğer hizmet giderleri olarak hazırlandı. Gelir bütçesi olarak da 786 milyon belirlendi. Gelir bütçesini ağırlıklı olarak vergi gelirleri ve dış gelirler oluşturuyor" ifadesini kullandı.

"Başakşehirlinin cebinden 30 milyon istiyorlar"

Defne Park ve Mavi Çarşı eleştirilerine açıklama getiren Başkan Kartoğlu, "Mavi Çarşı yolu 2004 yılında yani bizden önceki dönemde imar planına işlenmiş çok kısa bir yol. Bu yol aynı zamanda AVM'lerin de giriş olarak kullandığı bir yol. Ne hikmetse bu arkadaşlar belediyeye bu yolun kamulaştırılması için dava açıyor. Kamulaştırma bedeli faizlerle birlikte 30 milyon lira. Başakşehir halkının cebinden buradaki çarşı sahipleri 30 milyon lira para istiyor. Ortada Başakşehir halkının mahkum olduğu 30 milyon liralık bir dava var. Siz vicdanen rahat mısınız? Bir diğer gündemimiz ise Defne Parkı. Bir parkın yenilenmesinin siyasi malzeme haline getirilmesi beni çok üzdü. Buranın yol olacağını ve ağaçların kesileceğine ilişkin sosyal medyada paylaşımlarda bulunuldu. Biz orada ağaç kesmiyoruz. Ağaç kesme diye bir şey yok. Oraya ilişkin çok güzel bir projelerimiz var. O alana ilk defa köpek parkı yapacağız. Yine, engellilerle ilgili çok güzel bir alan oluşturuyoruz. Ayrıca, prestij yolumuzu da yapıyoruz. Bunun nedeni de vatandaşların gece saatlerinde oradan geçmeye korktuklarından kaynaklandığı içindir" dedi.

"Bize israf diyenler, kendi belediyelerine baksın"

Konuşmasında yeni yapılan belediye hizmet binasına değinen Başkan Kartoğlu, "Yapımına devam ettiğimiz belediye binası bütçesinin yüksek olduğunu söyleniyor. Bizim belediyemizin toplam büyüklüğü 57 bin metrekare ve otoparklar da dahil. Bu konuda yaptığım araştırmalarda ismini vermek istemediğim boğaza yakın bir belediyenin büyüklüğü 93 bin metrekare. Bu belediyenin toplam bütçesi bizim bütçemizin yarısı kadar. Maliyeti ise 290 milyon lira. Yine bir başka sahil belediyesinin hizmet binasının maliyeti 193 milyon. Bu belediyenin bütçesi ise bizim belediyemizin üçte biri kadar. Sizden bu konuları iyi araştırmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Geri dönüşüm konusundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, " İstanbul'da da Türkiye'de de bu işi gerçek anlamda başarabilen birkaç ilçeden biriyiz. Şuanda İstanbul ortalamasında kişi başı çöp miktarı 1, 23 kilogram. Biz bu oranı 0,77 kilograma düşürdük. Bunun için bakanlığımız bize ödül verdi. Hedef olarak bunu 0,50 kilogramın altına düşürmek istiyoruz. Bunun mücadelesini de veriyoruz. Hep beraber bunu başaracağız" dedi.

Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından meclis gündem konuları ile tekliflerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmelerin ardından Başakşehir Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesi oy çokluğu ile onaylandı. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Meclisi, 2021 bütçesini onayladı - Son Dakika

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