Başakşehir - Sivasspor maçında yoğun kar yağışı - Son Dakika

Başakşehir - Sivasspor maçında yoğun kar yağışı
16.01.2021 16:32
Başakşehir-Sivasspor maçında etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi.
Başakşehir- Sivasspor maçında etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi.
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin başlama düdüğüyle Fatih Terim Stadı'nda kar yağışı da şiddetini arttırdı. Maçın başlamasına dakikalar kala yağmur, yerini kara bıraktı. İlk dakikadan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada görüşün daha rahat olmasını sağlayan turuncu topu istedi. Zemin de yağış sebebiyle beyaza bürünürken, oyuncuların bu sebeple müdahalelerde zorlandığı görüldü.
-İHA-
Son Dakika Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan G.Saray'dan ayrılacağı gündeme gelen Terim'den oyuncularına mesaj: Ben buradayım Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı