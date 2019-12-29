Başakşehirli gençler Sarıkamış'la ağlattı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Başakşehir Müzik ve Tiyatro Akademileri öğrencilerinin sahne performansı konukları ağlattı.



105 yıl önce Allahuekber Dağları'nda büyük çoğunluğu donarak ölen 90 bin Sarıkamış şehidi, Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki özel programla yad edildi. Başakşehir Müzik ve Tiyatro Akademileri, sundukları gösteriyle konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şehitleri gençlerin anlatmasının önemine vurgu yaptı.



"Şehitlerimizi unutmayan gençler gurur kaynağımız"



İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma gecesinde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, misafirlere hitap etti. Başkan Kartoğlu, "Bugünün büyük bir anlamı daha var. Birazdan bizim çocuklarımızın, gençlerimizin tiyatro gösterisi olacak. Bu bizim için gurur kaynağı. O gururu hep birlikte yaşayacağız. Sarıkamış, geçtiğimiz asrın en acı olaylarından biri. Vatan uğruna her şeyini feda ederek yola çıkan 90 bin gencimiz bu vatan için şehit oldular. Rabbim bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.



Hüzün ve gözyaşıyla gurur gecesi



Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından perde açıldı. Sarıkamış Harekatı'nın anlatıldığı sahne aralarını hüzünlü türküler süsledi. Müzik Akademisi öğrencileri, ilk olarak "Eledim eledim höllük eledim" türküsüyle konukların yüreklerine dokundu. Şehitlerin hatırasını yansıtan türküyle izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Türkünün ardından Tiyatro Akademisi öğrencileri sahne aldı. Kimi sahnelerde oğlunu cepheye gönderen annenin öğüdü, kiminde askerin eşiyle yürek burkan mektuplaşması anlatıldı. Askerlerin kar altında şehadet şerbetini içtiği anların canlandırdığı sahnede ise izleyiciler gözyaşı döktü.



Kartoğlu Sarıkamış Şehitleri resim sergisini açtı



Anma gecesi öncesinde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin tablolarından oluşan Sarıkamış Şehitleri Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Başkan Kartoğlu, sergiyi öğrencilerle birlikte gezdi. - İSTANBUL