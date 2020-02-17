Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı

7 saat önce

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlenen Bitki Zararlıları ile Mücadele, Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursları sonrası başarılı olan katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı, System.String[]

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlenen Bitki Zararlıları ile Mücadele, Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursları sonrası başarılı olan katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.


Konyaaltı Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen törene Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve 122 kursiyer katılım sağladı. 122 katılımcıya sertifikaları dağıtılan törende Doyran Yaylasında Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği yapan Genç Girişimci Üreticilerden Ali Burak Yavşanlı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanmış olduğu yeni teknolojiler ve üretimde mekanizasyon ile daha kaliteli ve verimli ürünler elde edilebileceğini örnekler vererek katılımcılara ifade etti.


İlçe Müdürü Canan Otruş yaptığı açılış konuşmasında, düzenlenen kursların sonunda katılımcıların eğitimlerde kazanımları ve farklı görüşlerini dinledi. Özellikle katılımcıların farklı talepleri doğrultusunda yıl içinde İlçe Müdürlüğünce düzenlenecek olan bu tür eğitimlerin gerek Kaymakamlık Konferans salonunda gerekse mahallelerde oluşturulan eğitim ortamlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerin bilgi ve teknolojiyi ticarileştirecek girişimcilerin kazanılarak devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA

Halk Eğitimi Merkezi, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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