Başarılı Kursiyerler İş Sahibi Oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, iş makinesi operatör eğitiminin ardından sertifika alan 18 kişi iş sahibi oldu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, iş makinesi operatör eğitiminin ardından sertifika alan 18 kişi iş sahibi oldu.



Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Halk Eğitim Merkezi ve Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile yürütülen kursun verildiği merkezi ziyaret etti.



Burada gazetecilere açıklama yapan Girgin, proje kapsamında kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen iş makinesi operatör eğitimi kursuna ilçede yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.



İlgiden dolayı kursların düzenli aralıklarla yenilendiğini vurgulayan Girgin, şöyle devam etti:



"Bu proje sayesinde Kaman'da birçok gencimizin iş sahibi olmasının önü açıldı. Kursa devam eden 12 kişinin yanı sıra iş makinesi operatörü olmak için yeni kursların açılmasını bekleyen vatandaşlarımız için önümüzdeki haziran ayından itibaren yeni kursların açılmasını planlıyoruz. Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan simülatörde ve derslikte verilen teorik eğitimlerden sonra kursiyerlere İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze ait iş makinelerimizle uygulamalı eğitim de verilmektedir. Projenin uygulandığı süre içerisinde eğitime katılan 30 kişiden 28'i kursların sonunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmış, bunlardan 18 kişinin iki ay içerisinde işe yerleştikleri Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından anlaşılmıştır."



Ziyaretinde Kaymakam Girgin'e verilen bilgide, kursu tamamlayan birçok kişiye iş kapısı açan bu projenin, "Projem Türkiye Yarışması"nda "Simülatörlü Meslek Eğitimi" adıyla en başarılı 50 proje içerisine girdiği ve yakın tarihte Ankara'da tanıtımının yapılacağı belirtildi.

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