Başbakan Dibeybe, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı'nı görevden aldı - Son Dakika
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Başbakan Dibeybe, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı'nı görevden aldı

17.05.2022 21:21
Başbakan Dibeybe, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı'nı görevden aldı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, başkent Trablus'ta yaşanan çatışmaların ardından Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'yi görevden aldığı açıklandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, başkent Trablus'ta yaşanan çatışmaların ardından Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'yi görevden aldığı açıklandı.

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı resmi Twitter hesabı üzerinden görevden alma kararına dair yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Başbakan ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'yi görevinden alarak yerine yeni biri atanana kadar başbakan yardımcısını vekil olarak görevlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından şubat ayında Başbakan seçilen Başağa, sabah saatlerinde Trablus'a gelmişti.

Daha sonra Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmış bunun üzerine Başağa, Trablus'tan ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başbakan Dibeybe, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı'nı görevden aldı - Son Dakika


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