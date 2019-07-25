Son Dakika Haberleri: Başbakan Tatar, Hatay Valisi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Başbakan Tatar, Hatay Valisi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti

43 dakika önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Tatar, Hatay Valisi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti, System.String[]
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve ATAKAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine işaret etti. KKTC'nin ekonomik açıdan güçlenmesinin ve halkın refahının arttırılmasının görevleri olduğunu dile getiren Tatar, bunu yaparken Türkiye ile işbirliği içinde olmayı ve ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti. Tatar, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 45. yılının kutlandığını, KKTC'nin güçlü bir şekilde bir devlet olarak var olduğunu dile getirdi. Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını yönetirken beraber hareket ettiklerini, bunun da güçlü bir olguyu ortaya çıkardığını söyleyen Tatar, bölgedeki hak ve çıkarlar için gelecekte de işbirliği içinde mücadelenin süreceğini belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Başbakan Ersin Tatar'a başarılar diledi. Doğan, doğalgaz konusunda KKTC ile Türkiye arasında işbirliği ve kararlı duruşun önemli olduğunu söyleyerek, KKTC ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. - LEFKOŞA
Ersin Tatar, Kıbrıs, Hatay, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC, hayalet şehir Maraş'ı yerleşime açmak için harekete geçti İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indirimin sonuçları ne olacak? DGS sonuçları açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:32:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başbakan Tatar, Hatay Valisi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]