Başı dönünce yere düşüp, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başı dönünce yere düşüp, öldü - Son Dakika

Başı dönünce yere düşüp, öldü

12 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yatsı namazı için oturduğu yerden kalkan İsmet Civelek (75), başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Başı dönünce yere düşüp, öldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yatsı namazı için oturduğu yerden kalkan İsmet Civelek (75), başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan İsmet Civelek, yaşamını yitirdi.

Körfez Hacıosman Mahallesi'nde oturan İsmet Civelek, dün akşam yatsı namazını kılmak için oturduğu yerden kalktı. Başının dönmesi sonucu dengesini kaybeden İsmet Civelek yere düşerek başını çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle eve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Civelek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Civelek'in cenazesinin, bugün Körfez Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.


Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:02 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum         
10:28
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki         
22:40
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi         
20:55
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 13:15:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başı dönünce yere düşüp, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]