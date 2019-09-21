Başı tele sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
35 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başı bir evin bahçesindeki demir tele sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, başı bir evin bahçesindeki demir tele sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akçaalan
Mahallesi 111 Sokak'ta oturanlar, kedi sesi duyunca çevreyi kontrol etti. Mahalle sakinleri sokaktaki bir evin bahçesini çevreleyen tellerin arasına bir kedinin başını sıkıştırdığını fark etti. Bir süre kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kedi kısa sürede tellerin arasından kurtarıldı. Mahalleli itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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