Basın Emekçileri Yoksullaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Basın Emekçileri Yoksullaşıyor

10.01.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık 2025 araştırmasına göre, basın çalışanlarının %61'i ortalama ücretin altında kazanıyor.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'in yayımladığı Aralık 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması, basın emekçilerinin ücretlerinin enflasyon karşısında hızla eridiğini ve sektörde yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, basın sektöründe ortalama maaş 42 bin TL olarak ölçülürken, basın emekçilerinin yüzde 61'i bu ortalamanın altında ücret alıyor.

55 farklı medya kuruluşunda çalışan 85 basın emekçisinin beyanlarına dayanan araştırmada, ücretlerin yoksulluk sınırının yarısına dahi yaklaşamadığı belirtildi. Raporda, kıdemin, deneyimin ve mesleki niteliğin ücretlere yansımadığı, iş yeri kıdeminin ise neredeyse "cezalandırıcı" bir unsura dönüştüğü vurgulandı.

Araştırma verileri, basın sektöründe ücret adaletsizliğinin kalıcı ve sistematik bir sorun haline geldiğini gösterdi.

Raporda, "Aralık 2025 araştırmasının verileri, basın sektöründe ücret adaletsizliğinin kalıcı ve sistematik bir sorun haline geldiğini göstermektedir" ifadelerine yer verilerek, ortalama ücretin dahi yoksulluk sınırının yarısına karşılık geldiği, bu rakamın insanca yaşam için bir referans oluşturmadığı ifade edildi.

Her 10 basın emekçisinden 6'sı asgari ücretin iki katının altında

Gelir dağılımına ilişkin verilerde, her 10 basın emekçisinden birinin asgari ücret ve altında çalıştığı, her 10 emekçiden 6'sının ise asgari ücretin iki katının altında gelir elde ettiği belirtildi. Yoksulluk sınırı ve üzerinde ücret alan basın emekçilerinin oranının yalnızca yüzde 5 olduğu kaydedildi.

Raporda, sektörde ortalama bir iş yerinde çalışma süresinin yaklaşık 4 yıl olduğu ifade edilirken, basın emekçilerinin ücretlerini artırabilmek için sürekli iş değiştirmek zorunda bırakıldığı vurgulandı.

Ücret beklentisi 68 bin 806 TL

Araştırmaya göre, basın emekçilerinin ortalama ücret beklentisi 68 bin 806 TL'ye yükseldi. Ortalama ücret artış beklentisi yüzde 64 olarak ölçüldü. Özellikle aynı iş yerinde 1–5 yıl arası deneyime sahip basın emekçilerinin ücret artış beklentilerinin düşmesi, bu kesimin işverenlerden umudunu büyük ölçüde kestiğini ortaya koydu.

DİSK Basın-İş'ten taban ücret talebi

Raporda, gazetecilik gibi yüksek mesleki yeterlilik, yoğun emek ve toplumsal sorumluluk gerektiren bir iş kolunda bu düzeyde ücretlendirmenin kabul edilemez olduğu belirtildi. DİSK Basın-İş, taban ücret uygulamasının hayata geçirilmesini talep ederek, mesleğe yeni başlayan bir basın emekçisi için asgari ücretin en az iki katı düzeyinde taban ücret belirlenmesini istedi.

Sendika ayrıca, her mesleki deneyim yılı için taban ücrete yüzde 3 artış yapılmasını, büyük şehirlerde çalışan basın emekçilerine yüzde 25 büyük şehir tazminatı verilmesini ve sahada çalışan basın emekçileri için her saha görevi başına günlük bin TL saha tazminatı ödenmesini talep etti.

Raporda, "Basın özgürlüğü, basın emekçilerinin insanca yaşayabildiği ücretler ve güvenceli çalışma koşulları olmadan mümkün değildir" denilerek, çalışmanın basın emekçilerinin emeği için yürütülen mücadelenin bir parçası olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Emekçileri Yoksullaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:29:00. #7.11#
SON DAKİKA: Basın Emekçileri Yoksullaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.