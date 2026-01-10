Basın Emekçileri Yoksullaşıyor

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'in yayımladığı Aralık 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması, basın emekçilerinin ücretlerinin enflasyon karşısında hızla eridiğini ve sektörde yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, basın sektöründe ortalama maaş 42 bin TL olarak ölçülürken, basın emekçilerinin yüzde 61'i bu ortalamanın altında ücret alıyor.

55 farklı medya kuruluşunda çalışan 85 basın emekçisinin beyanlarına dayanan araştırmada, ücretlerin yoksulluk sınırının yarısına dahi yaklaşamadığı belirtildi. Raporda, kıdemin, deneyimin ve mesleki niteliğin ücretlere yansımadığı, iş yeri kıdeminin ise neredeyse "cezalandırıcı" bir unsura dönüştüğü vurgulandı.

Araştırma verileri, basın sektöründe ücret adaletsizliğinin kalıcı ve sistematik bir sorun haline geldiğini gösterdi.

Raporda, "Aralık 2025 araştırmasının verileri, basın sektöründe ücret adaletsizliğinin kalıcı ve sistematik bir sorun haline geldiğini göstermektedir" ifadelerine yer verilerek, ortalama ücretin dahi yoksulluk sınırının yarısına karşılık geldiği, bu rakamın insanca yaşam için bir referans oluşturmadığı ifade edildi.

Her 10 basın emekçisinden 6'sı asgari ücretin iki katının altında

Gelir dağılımına ilişkin verilerde, her 10 basın emekçisinden birinin asgari ücret ve altında çalıştığı, her 10 emekçiden 6'sının ise asgari ücretin iki katının altında gelir elde ettiği belirtildi. Yoksulluk sınırı ve üzerinde ücret alan basın emekçilerinin oranının yalnızca yüzde 5 olduğu kaydedildi.

Raporda, sektörde ortalama bir iş yerinde çalışma süresinin yaklaşık 4 yıl olduğu ifade edilirken, basın emekçilerinin ücretlerini artırabilmek için sürekli iş değiştirmek zorunda bırakıldığı vurgulandı.

Ücret beklentisi 68 bin 806 TL

Araştırmaya göre, basın emekçilerinin ortalama ücret beklentisi 68 bin 806 TL'ye yükseldi. Ortalama ücret artış beklentisi yüzde 64 olarak ölçüldü. Özellikle aynı iş yerinde 1–5 yıl arası deneyime sahip basın emekçilerinin ücret artış beklentilerinin düşmesi, bu kesimin işverenlerden umudunu büyük ölçüde kestiğini ortaya koydu.

DİSK Basın-İş'ten taban ücret talebi

Raporda, gazetecilik gibi yüksek mesleki yeterlilik, yoğun emek ve toplumsal sorumluluk gerektiren bir iş kolunda bu düzeyde ücretlendirmenin kabul edilemez olduğu belirtildi. DİSK Basın-İş, taban ücret uygulamasının hayata geçirilmesini talep ederek, mesleğe yeni başlayan bir basın emekçisi için asgari ücretin en az iki katı düzeyinde taban ücret belirlenmesini istedi.

Sendika ayrıca, her mesleki deneyim yılı için taban ücrete yüzde 3 artış yapılmasını, büyük şehirlerde çalışan basın emekçilerine yüzde 25 büyük şehir tazminatı verilmesini ve sahada çalışan basın emekçileri için her saha görevi başına günlük bin TL saha tazminatı ödenmesini talep etti.

Raporda, "Basın özgürlüğü, basın emekçilerinin insanca yaşayabildiği ücretler ve güvenceli çalışma koşulları olmadan mümkün değildir" denilerek, çalışmanın basın emekçilerinin emeği için yürütülen mücadelenin bir parçası olduğu vurgulandı.