Basın için 7,5 milyar liralık destek

27.01.2026 12:29
Basın İlan Kurumu ve Kredi Garanti Fonu, basın finansmanını kolaylaştırmak için protokol imzaladı.

ANKARA'da basın kuruluşlarının finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında 7,5 milyar lira tutarında kefalet programını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ile Genel Müdürü Hasan Basri Kurt katıldı. Söz konusu protokol, Abdulkadir Çay ve Hasan Basri Kurt tarafından imzalandı. Basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan 5 yıl süreli protokol, 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiriyor.

'SÜRELİ YAYINLARIN FİNANSAL İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

İletişim Başkanı Duran, iş birliği protokolünün, basın sektörünün finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirterek, "Bu protokol kapsamındaki desteklerden, resmi ilan ve reklam yayınlayan 2 binin üzerinde gazete, dergi ve internet haber sitesi faydalanacak. Süreli yayınların finansal ihtiyacını karşılayacak bu protokol, 7,5 milyar lira tutarında bir kefalet programını kapsıyor. İçerik açısından baktığımızda ise basın kuruluşlarımız nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar, gayri nakdi krediler içinse 48 aya kadar bu kredilerden istifade edebilecek. Elbette amaç; basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyanın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansal imkanlarla doğrudan alakalı olduğu açıktır. Bu anlamda bu yeni protokol ile sağlanan kredi ve teminat imkanları, basın kuruluşlarımızın hem güncel mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerine hem de orta ve uzun vadeli yatırım planlamalarına imkan tanıyor. Ben bu iş birliğinin; basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugünkü protokol, basın sektörünün uzun vadede ayakta durması ve kendini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımının somut bir adımıdır. Basın İlan Kurumu, kurulduğu 1961 yılından bu yana resmi ilan ve reklam dağıtımıyla basın kuruluşlarımız için can simidi olmuştur. Bilhassa yerel ve bölgesel basın kuruluşlarının varlıklarını sürdürebilmesinde resmi ilan ve reklamların yeri büyüktür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

