Basın mensupları depremi simülasyon tırında bir kez daha yaşadı - Son Dakika

Sakarya'da, AFAD ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği ile farkındalık oluşturma adına basın mensuplarına deprem eğitimi verildi. Eğitim sırasında basın mensupları, deprem gerçeğini simülasyonda yaşadı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 81 ilde uygulanmaya başlanacak deprem, sel ve yangın konusunda ki eğitimlerin ilk durağı Türkiye'nin dikkat çeken deprem bölgeleri arasında bulunan Sakarya'da verilmeye başlandı. Bu kapsamda AFAD il müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen simülasyon tırında farkındalık oluşturma adına basın mensuplarına yönelik deprem eğitimi verildi. Eğitim alan basın mensupları ise büyük felaketi bu kez de simülasyon tırında yaşadı. 1 hafta boyunca Demokrasi Meydanında vatandaşlara eğitim verecek olan tır daha sonrasında ise çeşitli ilçelerde de faaliyet gösterecek.

Türkiye'nin tamamında ciddi manada eğitimler yapılacak

Verilen eğitimler hakkında bilgiler aktaran AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Ülkemizin yaklaşık yüzde 80'i deprem bölgesi. İlimizde bu anlamda Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Bu Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en tehlikeli fay hatlarından bir tanesi ve ilimiz Sakarya'da bunun üzerinde bulunuyor. Bizim vazifemiz, görevimiz deprem ne zaman olacak bunun hesabını yapmak, konuşmak değil; bizim vazifemiz her an deprem, bir afet olacakmış gibi buna hazırlıklı olmak. Bu işin özü şudur; afet öncesi hazırlık yapmak, afet öncesi riskleri belirlemek, tedbir almak ve afet anında da ne yapacağımızı bilmek. Bu anlamda da İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve İçişleri Bakanımız 2021 yılını afet eğitim, afet farkındalık yılı olarak ilan etti. Bu anlamda Türkiye'nin tamamında ciddi manada eğitimler yapılacak. Bunun 2 aşaması var; birinci aşaması da uygulamalı simülasyon tırı ile beraber uygulamalı eğitim yapmak. Buna da ilimiz Sakarya'dan başladık. Bugünde Sakarya Gazeteciler Birliği ile görüşerek, gazetecilere bir farkındalık yapalım, sizlere bunları anlatalım, bu uygulamayı gösterelim dedik. Çünkü bir afet anında sizin zarar görmemeniz gerekiyor, ayakta kalmanız ve yapılan çalışma, faaliyet ile durumu vatandaşlara bildiresiniz" dedi.

Ben bu ilde 3 tane büyük depremi yaşadım

Sakarya'da 3 büyük depreme tanıklık ettiğini belirten Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, "Ne yapacağımızı bilemeden, depreme hazırlıksız yakalandığımız zamanlar oldu. Ben bu ilde 3 tane büyük depremi yaşadım ve sizin anlattıklarınızın hiç birini uygulamadan çıktım dışarıya. Onun için bundan sonra daha bilinçli bir şekilde olaya yaklaşmak ve karşılamak adına verdiğiniz bilgilere, derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın da gerektiği şekilde bundan istifade ettiklerine ve edeceklerine de inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA