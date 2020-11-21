Başkalarını da izlemek lazım! - Son Dakika

Başkalarını da izlemek lazım!

21.11.2020 07:35
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1) İNCELEME UZMANIEnis Kirazoğlu – YouTubeHer türlü video oyunuyla ilgili samimi ve detaylı videolar çekiyor.

1) İNCELEME UZMANI

Enis Kirazoğlu – YouTube

Her türlü video oyunuyla ilgili samimi ve detaylı videolar çekiyor. Hızla abone kazanmaya başlayan Kirazoğlu oyun dünyasını da iyi takip ediyor. Ezgi Ergin, kanal hakkında "Hediye edeceğim oyunlar için mutlaka bir incelemesi var mı diye kontrol eder, varsa sonuna kadar izlerim" diyor.

2) EKRANA BAĞLIYOR

Tuna Akşen (Pintipanda) – YouTube

Oyun tutkusunu işe dönüştüren Tuna Akşen, 2011'den beri bu alanda en çok izlenen yayıncılardan biri. Dota2 ile başladığı yayıncılık serüvenine yüzlerce oyun sığdırıp teatral anlatımıyla izleyicisini ekrana bağlıyor. Twitch yayınlarının yanı sıra YouTube'da da 1 milyon takipçiye sahip.

3) HİKAYELERİN EFENDİSİ!

Mete Özbey (Eastergamers TV) – Twitch

Hikaye tabanlı oyunlarla yakından ilgilenen Mete Özbey akıcı üslubuyla izleyicilerini etkiliyor. Birçok oyun üzerine seri videolar çeken Özbey, oyun ve teknoloji danışmanı Ayça Zaman'ın favorisi...

4) PUBG ONDAN SORULUR

Cem Karakoç (Mithrain) – Twitch

Adını PUBG çılgınlığı sırasında duyuran Mithrain sürekli yayın yapan kanallardan biri. Hem Twitch hem YouTube'da 1 milyondan fazla takipçisi var. Koray Durkal: "Hem oyunun en iyilerinden olabilmek hem de izleyicisine iyi vakit geçirtebilmek çok sık rastlanan yayıncı özellikleri değil."

5) YENİ OYUNLARIN KANALI

Sinan Akkol (Disket Kutusu) - YouTube

Sinan Akkol kanalıyla Türkiye'deki genç, oyunsever ve üretmeye hevesli insanları bir araya getiriyor. Kanal, en yeni oyunları ve cihazları sıcağı sıcağına inceleyerek takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Selim Öztürk'ün önerisi...

6) E-SPOR'DAN YAYINCILIĞA

Ferit Karakaya (wtcN) – Twitch

Profesyonel e-spor oyunculuğunu bıraktıktan sonra tam zamanlı yayıncılığa geçen Ferit Karakaya yayınlarında Fortnite, Apex Legends, Lol, PUBG gibi oyunları inceliyor. Karakaya'nın Twitch'te 2 milyona yakın takipçisi var.

7) HAYATININ MERKEZİNDE OYUN VAR

Dost Kayaoğlu - YouTube

Dost Kayaoğlu oyunu hayatının merkezine almış bir isim. YouTube'daki en popüler kanalı için Selim Öztürk: "Özellikle bu yıla damga vuran oyunlardan biri olan 'The Last of Us: Part 2' incelemesiyle pek çok izleyiciden tam not aldı."

8) OYUN GURUSU

Necati Akçay (ZeeooN) - Twitch

Oyun dünyasının eğlenceli isimlerinden biri, tabiri caizse oyun gurusu. Hem Twitch hem YouTube üzerinden yayın yapıyor. Koray Durkal "Özellikle CS-GO videoları dikkat çekici" diyor.

9) HEM CİHAZ HEM OYUN İNCELİYOR

Technopat - YouTube

Teknolojik ürün incelemeleri yapan kanal bir yandan da oyunlarla ilgili yorumları seyircileriyle paylaşıyor. Teknoloji tutkunu bir oyunseverseniz bu kanal tam size göre. Popüler oyunların incelemelerine ulaşabilirsiniz.

10) EKİP ÇALIŞMASI

Multiplayer - YouTube

Enis Kirazoğlu, Orhun Kayaalp ve Cem Göksoy'un yayınlarına yer veren Multiplayer kanalı 500 binin üzerinde abonesiyle dikkat çekiyor. Kanalın diğerlerinden en önemli farkı, tek kişinin değil, bir ekibin görüşlerini izleyiciye sunması...

Başkalarını da izlemek lazım!

DOST Partisi, Karakaya, oyunlar, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Başkalarını da izlemek lazım! - Son Dakika Magazin


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