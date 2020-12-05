Başkale'de 47 kilo 944 gram afyon sakızı ile 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 47 kilo 944 gram afyon sakızı, 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 adet 7.65 mm tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesinde A.Y. ve L.K. isimli şüpheli şahıslara ait 2 çuval içerisinde 48 parça halinde toplam 47 kilo 944 gram afyon sakızı değerlendiren uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Y isimli şahsın ikamet aramasında; 2 adet AK-47 Kalaşnikof, 8 adet şarjör ve 306 adet fişek, 3 adet av tüfeği ve 57 fişek, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 27 adet fişek ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ile ilgili olarak A.Y. ve L.K. 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

-İHA-