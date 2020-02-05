Başkale'de 5 saat süren hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Başkale'de 5 saat süren hasta kurtarma operasyonu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaşadıkları mahallede mahsur kalan 3'ü çocuk 4 hasta, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaşadıkları mahallede mahsur kalan 3'ü çocuk 4 hasta, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece yolu kapanan Belencik Mahallesinde koah hastası 70 yaşındaki İsmail Elter ile yüksek ateşi olan 3 yaşındaki Rojin Tekin, 1 yaşındaki Menese Tekin ve 2 yaşındaki Havva Nur Demirhan'ın ailesi, telefonla aradıkları 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu bölgeye yönlendirilen 2 iş makinesiyle yola çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreye vardığı, çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açarak ekiplerin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3'ü çocuk 4 hasta, ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başkale'de 5 saat süren hasta kurtarma operasyonu

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:01 Kaynak: AA
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