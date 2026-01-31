Başkale'de Eroin Operasyonu: 510 Gram Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 510 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 510 gram eroin ele geçirildi.

İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.