Son Dakika Haberleri: Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası
Son Dakika Güncel Haber

Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası

13 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde eski hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla İlçe Ziraat Odası öncülüğünde girişimcilik kursu düzenlendi.

Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde eski hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla İlçe Ziraat Odası öncülüğünde girişimcilik kursu düzenlendi.
Bu kapsamda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümünde görevli Doç. Dr. Abdullah Oğrak ve Başkale Ziraat Odası Proje Uzmanı Sema Bayar, eski hükümlülere girişimcilik eğitimi verdi.
İlçe Ziraat Odası konferans salonunda 4 gün süren eğitimlerin sonunda başarılı olan 30 eski hükümlüye sertifika verildi.
Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, yaptığı konuşmada, eğitimlerin eski hükümlülerin iş bulmasına ya da kendi işini kurmasına katkı sağlayacağına inanığını söyledi.
Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar
Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:23:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]