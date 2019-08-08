Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası

Van'ın Başkale ilçesinde eski hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla İlçe Ziraat Odası öncülüğünde girişimcilik kursu düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde eski hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla İlçe Ziraat Odası öncülüğünde girişimcilik kursu düzenlendi.

Bu kapsamda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümünde görevli Doç. Dr. Abdullah Oğrak ve Başkale Ziraat Odası Proje Uzmanı Sema Bayar, eski hükümlülere girişimcilik eğitimi verdi.

İlçe Ziraat Odası konferans salonunda 4 gün süren eğitimlerin sonunda başarılı olan 30 eski hükümlüye sertifika verildi.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, yaptığı konuşmada, eğitimlerin eski hükümlülerin iş bulmasına ya da kendi işini kurmasına katkı sağlayacağına inanığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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