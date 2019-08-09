Başkale'de kaybolan kız çocuğu bulundu
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan kız çocuğu bulundu.
Van Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:42 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde kendisinden haber alınamayan kız çocuğu bulundu. Sabah
saatlerinde ailesiyle bayram alışverişi için çarşı merkezine çıkan 9 yaşındaki Şevval Turgut, kayboldu.
Ailesinin haber vermesiyle arama çalışmalarına başlanan kız çocuğu, Yeni Mahalle
'de bulundu. Zabıta
ekiplerince bulunan kız çocuğu, ailesine teslim edildi.
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