Son Dakika Haberleri: Başkale'de kaybolan kız çocuğu bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Başkale'de kaybolan kız çocuğu bulundu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan kız çocuğu bulundu.

Başkale'de kaybolan kız çocuğu bulundu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan kız çocuğu bulundu.
Sabah saatlerinde ailesiyle bayram alışverişi için çarşı merkezine çıkan 9 yaşındaki Şevval Turgut, kayboldu.
Ailesinin haber vermesiyle arama çalışmalarına başlanan kız çocuğu, Yeni Mahalle'de bulundu.
Zabıta ekiplerince bulunan kız çocuğu, ailesine teslim edildi.
Başkale, Sabah, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de kaybolan kız çocuğu bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]