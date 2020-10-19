Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

19.10.2020 09:20
Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 9 kilo 382 gram uyuşturucu ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 9 kilo 382 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 572 gram eroin ile 2 kilo 810 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve B.Y. gözaltına alındı. Toplam 9 kilo 382 gram uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Başkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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