Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
19.10.2020 09:20
VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 9 kilo 382 gram uyuşturucu ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 9 kilo 382 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 572 gram eroin ile 2 kilo 810 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve B.Y. gözaltına alındı. Toplam 9 kilo 382 gram uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
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