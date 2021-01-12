Başkale Kaymakamı Solak, "Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü - Son Dakika

Başkale Kaymakamı Solak, "Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü

12.01.2021 11:29
Başkale Kaymakamı Solak,

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü.

Ankara'da düzenlenen törende ödülünü alan Solak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile yönetim üyelerine teşekkür etti.

İlçeye en iyi hizmeti sunmak için gayret ettiklerini belirten Solak, "Ödülümü, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun elinden alma şerefini yaşadım. Bana bu onur ve gururu yaşatan başta bakanımız olmak üzere bakan yardımcılarına, bakanlık yetkililerine, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, kurul üyelerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Asım Solak, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale Kaymakamı Solak, 'Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


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