Son Dakika Haberleri: Başkaleli kadınlar Karadeniz ve Batum'u gezdi
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Başkaleli kadınlar Karadeniz ve Batum'u gezdi

5 saat önce

Başkale Kaymakamlığı, ilçedeki 50 kadını, Karadeniz-Batum turuna götürdü.

Başkaleli kadınlar Karadeniz ve Batum'u gezdi, System.String[]
Başkale Kaymakamlığı, ilçedeki 50 kadını, Karadeniz- Batum turuna götürdü.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezleri kapsamında açtığı kurslarda eğitim gören 50 kadına yönelik Karadeniz-Batum turu düzenlendi.
Etkinliğe katılan kadınlar, rehberler eşliğinde Erzurum, Gümüşhane, Artvin'in Hopa ilçesini, Gürcistan'da Batum'u, Rize Ayder Yaylasını ve Trabzon'daki Uzungöl'ü, Ayasofya Müzesi ile Atatürk Köşkü gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek ilçeye döndü.
Karadeniz, Başkale, Batum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:32 Kaynak: AA
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