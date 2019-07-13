Başkaleli kadınlar Karadeniz ve Batum'u gezdi
5 saat önce
Başkale Kaymakamlığı, ilçedeki 50 kadını, Karadeniz-Batum turuna götürdü.
Başkale Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:32 Kaynak: AA
Kaymakamlığı, ilçedeki 50 kadını, Karadeniz- Batum
turuna götürdü.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezleri kapsamında açtığı kurslarda eğitim gören 50 kadına yönelik Karadeniz-Batum turu düzenlendi.
Etkinliğe katılan kadınlar, rehberler eşliğinde Erzurum
, Gümüşhane
, Artvin
'in Hopa
ilçesini, Gürcistan
'da Batum'u, Rize
Ayder Yaylasını ve Trabzon
'daki Uzungöl
'ü, Ayasofya Müzesi
ile Atatürk Köşkü gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek ilçeye döndü.
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