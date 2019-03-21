Başkan Adayı Arslan, Muhtarlarla Buluştu
59 dakika önce
İYİ Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı ile bir araya geldi.
İYİ Parti Adapazarı
Belediyesi Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan
, Sakarya
Muhtarlar Derneği Başkanı ile bir araya geldi.
İYİ Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arslan, bu kapsamda İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
ve İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk
Kılıçaslan ile birlikte; Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem
, Karaosman Mahalle Muhtarı Erdoğan Aşkar'la buluştu. Karaosman Mahalle Muhtarlığında gerçekleşen görüşmede süreç hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Muhtarların sıkıntılarını dinleyen Arslan, hizmet üreten kadroların yönetime gelmesi gerektiği konusunda vurgu yaparak hayata geçirecekleri 28 proje hakkında bilgiler verdi.
Başkan Adayı Arslan, modern tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyerek şehrin refahını arttırmak, turizm yatırımları ile şehri marka şehir haline getirebilmek hayaliyle 'Yepyeni bir Adapazarı' için yola çıktığını belirtti. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:09 Kaynak: İHA
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