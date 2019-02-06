Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Aydın Pazarda Tezgahın Arkasına Geçerek Mandalina Sattı

Başkan Adayı Aydın Pazarda Tezgahın Arkasına Geçerek Mandalina Sattı

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Paşabahçe'de haftada 2 kez kurulan semt pazarına girerek esnafları tek tek ziyaret etti.

Başkan Adayı Aydın Pazarda Tezgahın Arkasına Geçerek Mandalina Sattı, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Paşabahçe'de haftada 2 kez kurulan semt pazarına girerek esnafları tek tek ziyaret etti. Aydın'ın pazardaki bir meyve tezgahının arkasına geçerek mandalina satması renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçedeki esnafları ve vatandaşlara ziyaretler yaparak onları bir an olsun yalnız bırakmayan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, haftada 2 kez kurulan Paşabahçe semt pazarına girdi. Partililerle beraber pazarda dolaşan Aydın, esnafları tek tek ziyaret ederek tokalaştı. Yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Aydın, ziyaret esnasında girdiği bir fırında ikram edilen simidi de geri çevirmedi. Gençlere ve küçük çocuklara ayrı bir önem gösteren Aydın, pazarda karşılaştığı Almanya uyruklu bir kişiyle bir süre sohbet etti. Beykozlu vatandaşlara her defasında kendisinin de "Yeni bir Beykozlu" olduğunu söylemeden geçmeyen Başkan adayı Aydın, her şeyden önce onların duasını istedi.

Yoğun gezintinin ardından bir kafeteryaya giren Aydın'a burada çay ikram edildi. Vatandaşlarla sohbetini burada da sürdüren Aydın, sorunlarını dinledi. Fırından, kasaba, kuyumcudan zücaciye olmak üzere ziyaret etmedik yer bırakmayan Aydın, balıkçı ve berber esnafını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Buradaki vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiren Aydın, seçimlerde destek sözlerini yineledi.

Aydın tezgahın başına geçerek mandalina sattı

Öte yandan Başkan Aydın pazar esnafını ziyaret ettiği esnada meyve satan bir tezgaha da uğradı. Burada esnaf tarafından ilgiyle karşılanan Aydın, tezgahın başına geçerek kese kağıdına mandalina doldurdu. Vatandaşların, "en iyileri olsun Başkanım" sözleri üzerine gülüşmeler yaşanırken, kağıdı dolduran Aydın ardından tartıda tartarak verdi. Pazarcı esnafının yüzünün güldüğü ziyarette, Aydın vatandaşlardan tam not aldı.

"Beykozumuzu kalkındırmak istiyorlarsa başkanımıza 'evet' desinler"

Ziyaretler kapsamında Beykozlu bir kadın ise Başkan Aydın'ı görerek yanına geldi. Beykozlu kadın, Aydın'a yoğun sevgi gösterirken, "Başkanımız Beykoz'a hoş geldi, kendisini çok takdir ediyorum. Zeytinburnu çocukluğumda bataklık ve sineklerden oluşan bir yerdi. Başkanımızın oraya 20 sene hizmeti oldu, görmeyenler gitsin görsün orası çok değerli bir yer oldu. Ben sayın başkanımın çalışmalarını Zeytinburnu'ndan çok iyi biliyorum ve değerini bilsinler. Beykozumuzu kalkındırmak istiyorlarsa başkanımıza 'evet' desinler" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Paşabahçe, Murat Aydın, Beykoz, Aydın, Politika
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